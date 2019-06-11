  • الثلاثاء 11 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر06:43 م
بحث متقدم
بنك مصر

قرض حسن بدون فوائد لجميع العاملين بالدولة

ممرضات بالسعودية

السعودية تعلن عن حاجتها لـ1000 ممرضة من هذه الدولة

البيت الأبيض

مصر توافق على حضور مؤتمر البحرين حول فلسطين

الحرب التجارية بين أمريكا والصين

الصين تهدد أمريكا بسبب التصعيد التجاري: سنرد بقوة

عمرو دياب وتركي آل الشيخ

عمرو دياب يشكر تركي آل الشيخ: أتاح لي فرصة عظيمة

ريهانا وحسن جميل

«ريهانا» تعترف بعلاقتها مع رجل أعمال سعودي وتفجر مفاجأة

«السيسي» وقائد القيادة المركزية الأمريكية

«السيسي» وقائد القيادة المركزية الأمريكية يبحثان تعزيز التعاون العسكري

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

المعاشات

«البرلمان» يوافق نهائيًا على قانون زيادة المعاشات

البترول - أرشيفية

«البترول»: مصر تصل لأعلى إنتاج بترولي في تاريخها

«ريهانا» تعترف بعلاقتها مع رجل أعمال سعودي وتفجر مفاجأة

الصفحة الأخيرة

ريهانا وحسن جميل
ريهانا وحسن جميل

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

تعرف على مصير "جروس" مع الزمالك

#

مفاجأة.. أول لقاء لمبارك مع إعلامية خليجية

#

السعودية تكشف عن مفاجأة محزنة حدثت أمس

#

وكيل رمضان صبحي يكشف مفاجآتين عن أزمته مع الأهلي

السعودية

رجل اعمال

ريهانا

اعترفت الفنانة الأمريكية، ريهانا، أخيراً بعلاقتها بالملياردير السعودي حسن جميل، بعدما أنكرت ذلك مرات عديدة في وقت سابق.

وفي مقابلة نادرة للغاية، أجرتها سارة بولسون مع ريهانا، لصالح مجلة "Interview "، وبسؤالها عمّا إنْ كانت تحبّ الآن، ردَّتْ عليها ريهانا بقولها: "بالطبع أحب".

وكانت ريهانا البالغة من العمر 31 عامًا، قد دأبت على التزام الصمت حيال علاقتها بحسن، دون أن تنفي أو تؤكد العلاقة، رغم الشائعات الدائرة حولهما منذ عامين على الأقل.

وردت الفنانة على سؤال إن كانت تواعد أحدًا، قائلة: ”بإمكانك النظر إلى جوجل“، وهو ما يعد أول اعتراف من منها بعلاقتها بحسن جميل.

وحين باغتتها بولسون بالسؤال "هل ستتزوجين ؟"، لاحظتْ بولسون التزام ريهانا الصّمت لبضع لحظات، ثمّ علّقت بولسون بقولها: "التزمت الصمت!"، وبعدها ردّت ريهانا بقولها: "فقط الله هو من يعلم ذلك، فنحن نخطّط، لكن كلّ شيء في يد الله".

ثمّ سألتها بولسون: "هل تودّين أنْ تكوني أمًا ؟"، لتجيبها ريهانا: "أكثر من أيّ شيء في الحياة".

وفي مطلع المقابلة، كانت ريهانا قد تحدّثت قليلاً عن أنّ علاقتها بحسن جميل كانت من بين عدّة أشياء ساهمت في تغيير نمط التّوازن بين حياتها وعملها.

وكانت ريهانا، التي كشفت مؤخرًا، عن أنّها انتقلت للعيش خلال الآونة الأخيرة في لندن، لتكون على مقربة من علامتها الخاصّة بالموضة والجمال، قد أوضحت أنّها تعمل بجدّ، وأنّ ذلك يؤثّر على طبيعة نومها، وأنّها لا تنعم لذلك بنمط نوم تقليديّ. وبحسب فوربس، فهي تمتلك ثروة صافية قدرها 600 مليون دولار، من وراء علامة التّجميل الخاصّة بها، ومن عملها الممتدّ في عالم الموسيقى على مدار سنوات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. عمر بن عبد العزيز (17)

محمود سلطان

السودان.. إلى أين؟

فراج إسماعيل

5يونيو من حيدر باشا إلى(ابن أخته)

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» «صلاح» ضمن أغلى 100 رياضي في العالم
» مهاجم بورتو على رادار ليفربول الإنجليزي
» صورة.. «البلدوزر» يتحدى محمد صلاح
» الأمم المتحدة تطلب موظفين من 9 دول عربية
» مقتل 6 مدنيين في تفجير عبوة ناسفة جنوبي أفغانستان
» «رينارد» يعلن القائمة النهائية لمنتخب المغرب
» وديًا.. كوريا الجنوبية تتعادل إيجابيًا مع إيران
» فلكي يكشف عن خطر يهدد الأرض
» تحذير مهم لـ"الأرصاد" من طقس الغد
» غدًا.. الحكم على المتهمين بـ"محاولة اغتيال السيسي"
» حملة للقضاء على الحشرات والبعوض بالمدن السياحية

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة؟

  • مغرب

    07:04 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»
نادي للكلاب
كومبارس
.
عفو رئاسي (أرشيفية)