تفاصيل لقاء «السيسي» ورئيس الكونجرس اليهودي

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الحياة السياسية

«السيسي» ورئيس الكونجرس اليهودي
«السيسي» ورئيس الكونجرس اليهودي

خالد الشرقاوي - متابعات

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بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رئيس الكونجرس اليهودي العالمي رونالد لاودر، اليوم الثلاثاء، سبل تسوية النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي.

وتناول الجانبان بحسب بيان للرئاسة المصرية عقب لقائهما، اليوم، بالقاهرة، على هامش زيارة غير محددة المدة يجريها "لاودر" لمصر، "سبل تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي على نحو يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفق ثوابت المرجعيات الدولية".

ومنذ أبريل 2014، توقفت مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بسبب رفض تل أبيب وقف الاستيطان والقبول بحدود ما قبل حرب 1967 كأساس لحل الدولتين.

وقال "السيسي" إن تحقيق ذلك "من شأنه أن يفرض ثقافة وواقعًا جديدًا على دول المنطقة وشعوبها، ويفتح آفاقاً جديدة للبناء والتنمية والاستقرار، ويقوض الفكر المتطرف الذى يفرز العنف والإرهاب".

وتعمل الإدارة الأمريكية على صياغة "الصفقة" منذ تسلم الرئيس دونالد ترامب الرئاسة مطلع 2017، دون الكشف عن بنودها حتى الآن، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، بما فيها وضع مدينة القدس وحق عودة اللاجئين.

وبدوره أشار "لاودر" إلى المساعي الحثيثة للتوصل إلى حلول لمختلف الأزمات التي تمر بها المنطقة، حسب البيان ذاته.

و"الكونجرس اليهودي العالمي" منظمة يهودية عالمية طوعية تأسست عام 1936، ويترأسها منذ 2007 رجل الأعمال الأمريكي رونالد لاودر، وكان الهدف من تأسيسه كما تحدد في دستوره "ضمان بقاء الشعب اليهودي وتعزيز وحدته"، بحسب ما أوردته الموسوعة الفلسطينية (خاصة) على الإنترنت.



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