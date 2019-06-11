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"النواب" يرفض طلبًا لرفع الحصانة عن رئيس الزمالك

الحياة السياسية

على عبدالعال
على عبدالعال

متابعات ـ محمد عبدالرحمن

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رفض مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، رفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك، في البلاغ المقدم ضده من المستشار سمير البهي رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، يتهمه فيه بالسب والقذف.

وقال على عبد العال، رئيس البرلمان: أخشى في المرة القادمة أن يأتيني طلب برفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك من أحد من محافظة أسوان.

وجاء رفض المجلس لطلب رفع الحصانة عن النائب، بعد قرار لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، نظرا لكيدية البلاغ.

وتضمنت الأوراق المقدمة أن رئيس الزمالك تقدم بشكوى جديدة لإدارة التفتيش القضائي بمجلس الدولة يتهم فيها البهي باستغلال نفوذه كمستشار بمجلس الدولة، ويشيع أخبار غير صحيحة من شأنها تكدير السلم والأمن العام، ومشاركته في تنفيذ المخطط القطري وتقاضي ثمن تنفيذه في مصر للإضرار بمصالحها، وأخيرًا اتهامه بتوصية زملائه في هيئة مفوض الدولة لكتابة تقارير لصالحه وتعديه عليه بالسب والقذف.


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