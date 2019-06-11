صدمة لـ"صلاح" قبل البطولة الأفريقية

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حصل محمد صلاح على نسبة تصل إلى 4.8% فى الاستفتاء الخاص بصحيفة "كيكر" الألمانية، والذى جاء بحسب اختيارات 250 لاعبًا من الدوري الألماني عن الأفضل فى العالم سواء اللاعبين أو المدربين.

واحتل النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، المركز الثالث فى قائمة أفضل لاعب فى العالم 2019 بحسب اختيارات نجوم الدوري الألماني "بوندزليجا".

وتفوق النجم المصرى على كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسى، الذى احتل المركز الرابع فى القائمة بحصوله على 4.4%.

وجاء النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسبانى، فى صدارة اختيارات نجوم الدوري الألماني لأفضل لاعب فى العالم، بحصوله على نسبة تصل إلى 68.8%، متفوقا بفارق كاسح عن منافسه الأزلى النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالى الذى منحه اللاعبون نسبة 12.4%.


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