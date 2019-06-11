» كاردشيان تلد الابن الرابع من الأم البديلة

متابعات حنان حمدتو
نشرت النجمة الأمريكية كيم كاردشيان، البالغة من العمر 38 عامًا، اليوم عن أول صورة رسمية لطفلها الرابع من أم بديلة.
وأعلنت النجمة الأمريكية عبر "إنستجرام "عن اسم مولودها سالم ويست الذي ظهر بالصورة وهو نائم في سريره.
وظهر الطفل، الذي كان يرتدي ثيابًا بيضاء بأكمام طويلة في أول صورة رسمية له منذ استقباله في 9 مايو الماضي.
وتعانى كيم من مشاكل تمنعها من الحمل، فليست هذه المرة الأولى التى تلجأ فيها إلى الأم البديلة فقد قامت بذلك من قبل مع ابنتها شيكاغو.
وينضم بسالم إلى شقيقته نورث (5 أعوام) وشقيقه سانت (3 أعوام) وشقيقته شيكاغو، التى ولدت أيضًا عبر أم بديلة قبل نحو عام.
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