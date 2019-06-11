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بلاغ ضد "هيومان رايتس" باعتبارها منظمة إرهابية

برلماني: "هيومن رايتس" مشبوهة هدفها تشويه صورة مصر

الحياة السياسية

النائب محمد دوي دسوقي عضو لجنة النقل بالبرلمان
النائب محمد دوي دسوقي عضو لجنة النقل بالبرلمان

أمينة عبد العال

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هاجم النائب محمد بدوي دسوقي عضو لجنة النقل بالبرلمان، منظمة "هيومن رايتس ووتش"، بعد التقرير الذي أصدرته بشأن محاربة الإرهاب في سيناء، مؤكدًا أنها منظمة مشبوهة قد تعرت تمامًا وظهر وجهها القبيح أمام المصريين من خلال تزييف الحقائق ونشر الأكاذيب ومحاولات تشويه صورة رجال الجيش والشرطة المصرية.

وأكد بدوي أن الشعب المصري أصبح واعيًا لدرجة كبيرة ويثق في قيادته السياسية وجيشه، ولا يصدق مثل هذه التقارير المشبوهة التي من شأنها التشويش وتزييف بطولات الجيش وأهالي سيناء فى مواجهة الإرهاب.

وتسائل بدوي أين "هيومن رايتس وواتش" التي تعتمد على مصادر مجهولة ولا يوجد أي دليل على ما تقول من العمليات الإرهابية التي تحدث في مصر؟ ولماذا لم نسمع لها صوتا بعد حادث كمين 14 الذي أوجع المصريين جميعا في أول أيام العيد والذي يعد انتهاك صريح للإنسانية ولجميع الأديان.

 وأضاف بدوي أن "هيومن رايتس" هي أداة  للتشويش وتجميل المخطط الأمريكي لتدمير الوطن العربي  ولكن الجميع أصبح يعرف هويتها ويدرك أنها منظمة مموله ومسيسة تهدف لتشويه صورة مصر أمام العالم .


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