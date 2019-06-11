  • الثلاثاء 11 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر12:47 م
بحث متقدم
إبراهيم أمين - أحد علماء الأزهر الشريف

أزهري: النبي سمح لوفد مسيحي بالصلاة داخل مسجده

صلاح

سر عدم انضمام "صلاح" للمنتخب

وزير التعليم

التعليم تعلن فتح باب التقديم لتعيين 65 ألف معلم

المغامسي

احتفال جديد للمغامسي.. تعرف عليه

اغتصاب سيدة

تفاصيل صادمة عن اغتصاب عسكريين لـ"خليجية "

المحكمة

الإعدام لـ3 ضباط مخابرات

السودان

المعارضة تتهم المجلس العسكري بافتعال الفوضى

أمينة خليل

تعليقات صادمة على صورة "صلاح".. ومتابعون: "حد يفكره بالبطولة"

رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى

القضاء يستدعى رئيس الوزراء السابق

النيابة الإدارية

النيابة الإدارية تحيل اثنين من كبار الضرائب للمحاكمة

مستقبل وطن: السيسي أعاد الاستقرار للمنطقة العربية

الحياة السياسية

مستقبل وطن
مستقبل وطن

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

عفيفي: «السيسي» نجح في إعادة الاستقرار للمنطقة العربية

#

شاهد.. لحظة وصول السيسي للمشاركة بالقمة العربية

#

لهذه الأسباب.. غاب «السيسي» عن القمة العربية

#

شاهد.. النائب محمد الكومي في احتفالية مستقبل وطن بالأم المثالية

أكد المستشار عصام هلال عفيفي، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد خمس سنوات من تسلمه للحكم استطاع إعادة الاستقرار  للمنطقة العربية وليس مصر فقط في ظل امواج الفوضى التي كانت عليها المنطقة العربية قبل حكمه.

وأوضح هلال في تصريح له أن استقرار مصر كان عامل مهم لاستقرار منطقة الشرق الأوسط، خاصة أن مصر هي صمام أمان المنطقة بأكملها، مؤكدا أن مصر اتخذت موقف حاسم ضد كل قوى الشر  وتصدت للجماعات الإرهابية بكل شراسه.

وأضاف "أمين تنظيم مستقبل وطن"أن الرئيس السيسي كذلك استطاع وضع استراتيجية اقتصادية للتنمية المستدامة من خلال عملية الإصلاح الاقتصادي بجانب مئات المشروعة الاستثمارية العملاقة والبنية التحتية التي شهدتها مصر بطولها وعرضها في كافة المجالات.

وأضاف أن كل ذلك كان يتواكب مع اعادة تسليح القوات المسلحة وتوفير أقوى الأسلحة العالمية في كافة المجلات من أجل تحقيق قوة الردع ، مؤكدا أن الرئيس السيسي اتطلع بالفعل  إقامة دولة حديثة عصرية وقوية لا ينكرها إلا جاحد أو حاقد.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. عمر بن عبد العزيز (17)

محمود سلطان

السودان.. إلى أين؟

فراج إسماعيل

5يونيو من حيدر باشا إلى(ابن أخته)

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» بالصور.. "صلاح" يحصل على جهاز "أيفون" ذهب
» فيلم عراقي يفوز من بين ألف حول العالم
» مصرع 8 وإصابة 16 شخصًا فى حادث مروع بالبحيرة
» انهيار عقار بشكل جزئى فى الموسكى
» تعرف على "المستبعدين" من قائمة المنتخب لأمم أفريقيا
» بعد استبعاده من المنتخب "أبو جبل" يوجه رسالة لهؤلاء
» "أمريكا" تطالب بريطانيا بتسليم مؤسس "ويكيليكس"
» صاحب مطعم أرطغرل يغير الاسم.. لهذا السبب
» "الخليفي" يقترب من شراء هذا النادي الإنجليزي
» البرلمان عن زيادة الموازنة: مبررة والرئيس بيراجعها بالجنيه
» عامل يصبح مليونيرًا بسبب "بن لادن"

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • عصر

    03:38 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»
نادي للكلاب
كومبارس
.
عفو رئاسي (أرشيفية)