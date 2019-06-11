  • الثلاثاء 11 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر12:49 م
بحث متقدم
إبراهيم أمين - أحد علماء الأزهر الشريف

أزهري: النبي سمح لوفد مسيحي بالصلاة داخل مسجده

صلاح

سر عدم انضمام "صلاح" للمنتخب

وزير التعليم

التعليم تعلن فتح باب التقديم لتعيين 65 ألف معلم

المغامسي

احتفال جديد للمغامسي.. تعرف عليه

اغتصاب سيدة

تفاصيل صادمة عن اغتصاب عسكريين لـ"خليجية "

المحكمة

الإعدام لـ3 ضباط مخابرات

السودان

المعارضة تتهم المجلس العسكري بافتعال الفوضى

أمينة خليل

تعليقات صادمة على صورة "صلاح".. ومتابعون: "حد يفكره بالبطولة"

رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى

القضاء يستدعى رئيس الوزراء السابق

النيابة الإدارية

النيابة الإدارية تحيل اثنين من كبار الضرائب للمحاكمة

بالصور..

القبض على أشخاص يبيعون سماعات للغش ونماذج لامتحانات الثانوية

قضايا وحوادث

ثانوية عامة
ثانوية عامة

عمرو محمد-متابعات

أخبار متعلقة
#

ضبط تاجر جمع 6 ملايين جنيه من مواطنين لتوظيفها

رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، قيام بعض الأشخاص بنشر مشاركات تتضمن الترويج لبيع وعرض سماعات صغيرة الحجم تستخدم فى الغش بامتحانات الثانوية العامة على مواقع الإنترنت، وكذا استخدام بعض الحسابات على موقع التواصل الاجتماعى لنشر أجوبة وأسئلة الامتحانات، حيث توصلت التحريات إلى القائمين على هذه المشاركات والحسابات وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية تم ضبطهم وهم كلٍ من:

( طالب سن 21 – مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة) لقيامه بعرض سماعات صغير الحجم تستخدم فى الغش بامتحانات الثانوية العامة على أحد مواقع الإنترنت، وعثر بحوزته على (هاتف محمول) بفحصه تبين وجود دلائل تشير إلى ارتكابه الواقعة .

( طالب سن 24 – مقيم بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية) لقيامه بعرض سماعات صغيرة الحجم تستخدم فى الغش بامتحانات الثانوية العامة على أحد مواقع الإنترنت، وعثر بحوزته على (هاتف محمول وعلبتين فارغتين للسماعات المشار إليه)، وبمواجهته اعترف بقيامه ببيع عدد كبير من تلك السماعات خلال الأسبوعين الماضيين، وأضاف بتحصله على تلك المضبوطات من محل بمنطقة سكنه “جارٍ ضبط مالك المحل”.

( أحد الأشخاص سن 25 – مقيم بدائرة مركز شرطة بسون بالغربية) لإدارته المجموعة المسماة (ممكن الإمتحانات تنزل من هنا) على تطبيق “الواتس أب”، والذى يقوم من خلاله نشر أجوبة أسئلة إمتحانات الثانوية العامة (مادة اللغة العربية)، وعُثر بحوزته على (هاتف محمول) بفحصه تبين إدارته لثلاث مجموعات أخرى تستخدم لذات الغرض، وبفحص منشورات تلك المجموعات تبين أنها تحتوى على صور أسئلة وأجوبة إمتحانات اللغة العربية للثانوية العامة، وبمواجهته إعترف بإدارته لتلك المجموعات حيث إن شقيقه (طالب بالصف الثالث الثانوى الأزهرى ورسب فى العام الماضى) وقام بذلك لمساعدته هذا العام.





تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. عمر بن عبد العزيز (17)

محمود سلطان

السودان.. إلى أين؟

فراج إسماعيل

5يونيو من حيدر باشا إلى(ابن أخته)

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» بالصور.. "صلاح" يحصل على جهاز "أيفون" ذهب
» فيلم عراقي يفوز من بين ألف حول العالم
» مصرع 8 وإصابة 16 شخصًا فى حادث مروع بالبحيرة
» انهيار عقار بشكل جزئى فى الموسكى
» تعرف على "المستبعدين" من قائمة المنتخب لأمم أفريقيا
» بعد استبعاده من المنتخب "أبو جبل" يوجه رسالة لهؤلاء
» "أمريكا" تطالب بريطانيا بتسليم مؤسس "ويكيليكس"
» صاحب مطعم أرطغرل يغير الاسم.. لهذا السبب
» "الخليفي" يقترب من شراء هذا النادي الإنجليزي
» البرلمان عن زيادة الموازنة: مبررة والرئيس بيراجعها بالجنيه
» عامل يصبح مليونيرًا بسبب "بن لادن"

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • عصر

    03:38 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»
نادي للكلاب
كومبارس
.
عفو رئاسي (أرشيفية)