"هواوي" تتحدى حاظريها بهذا التصريح

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هواوي
هواوي

متابعات - أمينة عبد العال

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أعلنت "هواوي" أنها تتحدى جميع التصريحات بحظرها، وأن تطبيقاتها ما زالت مستمرة في العمل.

أكدت شركة "هواوي" الصينية أن "تطبيقات التواصل الاجتماعي ما زالت تعمل على أجهزتها"، في خطوة يبدو أنها تهدف إلى طمأنة مستخدمي هواتفها الذكية.

وقالت هواوي، اليوم الثلاثاء، إنها "مازالت توفر كل تطبيقات فيس بوك، بما فيها فيس بوك ذاته، وفيس بوك ماسنجر، وواتساب، وإنستجرام، على هواتفها الذكية"، وذلك حسب موقع "أندرويد إوثورتي" التقني المتخصص.

ويأتي هذا التأكيد من جانب هواوي بعد أيام قليلة على إعلان شركة فيس بوك عن التوقف عن السماح لهواوي باستخدام تطبيقاتها على هواتفها الذكية الجديدة.

وقالت فيس بوك في بيان لها، إنها قامت بهذه الخطوة استجابة لقرارات وزارة التجارة الأمريكية، ولقرار الحظر الذي فرضته الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هواوي.

ووفقا للموقع التقني، فإن "خطوة هواوي بالتأكيد على أن التطبيقات مازالت متوافرة على هواتفها هو بعث رسالة إلى عملائها وزبائنها ومستخدمي هواتفها مفادها أن قرار فيس بوك لا يؤثر على الهواتف الحالية، وأن الهواتف المستقبلية ستظل قادرة على تحميل هذه التطبيقات وتنصيبها على أجهزتهم واستخدامها ومن دون أي مشكلة".


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