التعليم تعلن فتح باب التقديم لتعيين 65 ألف معلم

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أعلنت وزارة التربية والتعليم، فتح باب التقديم بمسابقة تعيين 65 ألف معلم، يونيو الجاري، لسد العجز في الوزارة، بجميع محافظات الجمهورية، مع تثبيت جزء كبير من المقبولين، والجزء الآخر سيتم عمل عقود مؤقتة لهم حسب احتياجات العمل.

وكشفت الوزارة عن الشروط العامة للمسابقة وزارة التربية والتعليم الجديدة 2019 وجاءت كالآتي:
التقديم للمسابقة إلكترونيا عن طريق الموقع الرسمي.
التنازل عن شرط التربوي لخريجي كليات الآداب والخدمة الاجتماعية.
 شرط تطابق المستندات المقدمة مع شروط المسابقة لعدم استبعاد المتقدميين.
وعن الأوراق المطلوبة للتقديم في المسابقة فهي:
شهادة المؤهل الدراسي.
صحيفة الحالة الجنائية.
شهادة الخدمة العسكرية للذكور أو شهادة الإعفاء منها.
شهادة الخدمة العامة للإناث. كعب عمل. الرقم التأميني.
 شهادة ICDL من الموقع المعتمد من الوزارة.
 أساسيات الكمبيوتر.
أساسيات الإنترنت.
 معالجة النصوص.
جداول البيانات.
المشاركة عبر الإنترنت.
 تكنولوجيا الإتصالات والبيانات في التعليم.
 أمن المعلومات للمعلم. الطباعة وإدخال البيانات.

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