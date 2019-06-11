» فيلم عراقي يفوز من بين ألف حول العالم

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يواصل الفيلم العراقي "أرض لا حياة فيها" لمخرجه الشاب حسام قاسم، تحقيقه للنجاح عالميًا، ليفوز من بين ألف فيلم آخر من مختلف دول العالم، في مهرجان أقيم في إيطاليا، حديثًا.

وفاز الفيلم "Lifeless Land" الذي صوره الشاب حسام، بمشاركة أخيه، من على سطح منزلهما شرقي العاصمة بغداد، في مهرجان MiMo — MILANO MOBILE FILM FESTIVAL ، في ميلانو الإيطالية.

وتحدث حسام قاسم، وهو مخرج ومؤلف موسيقى تصويرية، يبلغ من العمر 26 سنة، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الثلاثاء 11 يونيو، أن فيلم "أرض لا حياة فيها" فاز في مهرجان ميلانو بنسخته الثانية، عن فئة الأفلام القصيرة، من بين ألف فيلم مشارك من 100 دولة حول العالم.

وأضاف قاسم، بعد وصول الفيلم إلى النهائيات، وإعلان المرشحات، تم التصويت على أنه الأفضل ضمن الأفلام القصير الروائية.

وعن أحدث ما يعمل عليه، أخبرنا قاسم، بإنه يعمل على فيلم وثائقي قصير يخص القط المعنف الذي أنقذه بعد أن قام مجموعة من الأطفال بتعذيبه وفقأوا عينه.

ويطمح الشاب العراقي المخرج ومؤلف الموسيقى التصويرية، المشاركة في مهرجانات أوسع من السابق بعد النجاح الذي حققه من فيلمه الفائز.

يذكر أن فيلم "أرض لا حياة فيها" الذي صوره المخرج "حسام قاسم" من على سطح منزله الكائن في منطقة الأمين، شرقي العاصمة بغداد، وهو من بطولة أخيه الأكبر، قصير صامت قام بإخراجه وتصويره وإعداد المونتاج له مع موسيقى تصويرية من تأليفه، مع ميزانية ذاتية، حجمها صفر.

وكشف قاسم في تصريح سابق له لمراسلتنا نهاية شباط/فبراير، أنه استخدم كاميرا هاتف samsung Galaxy s9 plus ، في تصوير الفيلم، في منزله، لكن مع هذا تم ترشيحه لعدة ترشيحات هي: التشريح الأول في مهرجان Life Safety International Film Festival

في بريشتينا عاصمة جمهورية كوسوفو، "الواقعة في منطقة البلقان، في قارة أوروبا، وهي أصغر دولة فيها.

وترشح الفيلم في مهرجان، DADASAHEB PHALKE INTERNATIONAL FILM FESTIVAL AWARD 2019 ، في الهند.

أما الثالث في مهرجان Lift-Off Global ، في عاصمة المملكة المتحدة البريطانية، لندن "المطلة على نهر التايمز.

والترشح الرابع، في مهرجان 3 دقائق في 3 أيام السينمائي، في بغداد، حسبما أكد المخرج الشاب، مشيرا إلى عدم مواجهته أية معوقات فعلية أثناء التصوير.


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