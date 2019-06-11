» انهيار عقار بشكل جزئى فى الموسكى

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قضايا وحوادث

انهيار عقار
انهيار عقار

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انهار عقار بشكل جزئى بحي الموسكي دون أى خسائر في الأرواح فيما انتقل ماجد أبوسريع، رئيس الحي الموسكي، إلى مقر انهيار عقار لمعاينته وبصحبته رئيس منطقة الإسكان ومهندسي التنظيم، ومسئولي المتابعة الميدانية والإشغالات ومباحث قسم الموسكى.

وأضاف رئيس الحي، أنه لا توجد أي خسائر في الأرواح ولا أي إصابات، وتمثلت الخسائر والأضرار في المنقولات فقط، لافتًا إلى أنه تم تشكيل لجنة هندسية من مهندسى الحى لمعاينة العقار والعقارات المجاورة، للتأكد من سلامتهم الإنشائية.


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