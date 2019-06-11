» تعرف على "المستبعدين" من قائمة المنتخب لأمم أفريقيا

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أعلن خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر القائمة النهائية للفراعنة في كأس أمم أفريقيا 2019، وقرر استبعاد الثنائي أحمد فتوح ومحمد أبوجبل من القائمة النهائية.

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - جنش (الزمالك) - أحمد الشناوي (بيراميدز)

خط الدفاع: أيمن أشرف (الأهلي) - أحمد حجازي (ويست بروميتش الإنجليزي) - أحمد أيمن منصور (بيراميدز) - عمر جابر (بيراميدز) - محمود حمدي الونش (الزمالك) - أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي) - محمود علاء (الزمالك) - باهر المحمدي (الإسماعيلي).

خط الوسط: طارق حامد (الزمالك) - نبيل عماد دونجا (بيراميدز) - علي غزال (فيرنس البرتغالي) - محمد النني (أرسنال الإنجليزي) - وليد سليمان (الأهلي) - عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني) - محمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركي) - عبدالله السعيد (بيراميدز) - محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي).

خط الهجوم: مروان محسن (الأهلي) - أحمد حسن كوكا (أوليمبياكوس اليوناني) - أحمد علي كامل (المقاولون العرب).


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