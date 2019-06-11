إيران تسلم نزار زكا إلى لبنان

11 يونيو 2019 - 11:21 ص

أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين إسماعيلي، اليوم الثلاثاء، أن طهران ستسلم اللبناني المحتجز نزار زكا إلى لبنان.

وقال إسماعيلي: "وصلنا طلب عفو من الرئيس اللبناني ومن نزار زكا نفسه، ونحن قمنا بتطبيق القانون وإطلاق سراحه بشكل مشروط".

وتابع: "يحق للقاضي أن يأمر بإطلاق سراح سجين وفقًا للظروف، بحثنا بالأمر، كان يتحلى بحسن السلوك خلال وجوده في السجن، ونظرًا لأن الرئيس اللبناني وحزب الله اعتبرا الإفراج عنه من مصلحتهما، وتعهد زكا بأنه لن يعاود جريمته بعد الإفراج، وافقنا على طلب إطلاق سراحه".

وكان نزار زكا قد اعتقل عام 2015، وأعلنت وسائل الإعلام الإيرانية، أن زكا كان على صلة بالجيش وأجهزة المخابرات الأمريكية وأن الحرس الثوري اعتقله.

وأعلنت المديرية العامة للأمن العام في لبنان، الأحد الماضي، أن اللواء عباس إبراهيم غادر بيروت متجهًا إلى طهران لاستكمال مساعي إطلاق سراح المواطن اللبناني وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" .