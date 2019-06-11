» صاحب مطعم أرطغرل يغير الاسم.. لهذا السبب

نشرت صفحة "أرطغرل للمأكولات السورية" عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك"، مقطع فيديو لمالك المطعم، الذي أكد أنه تم تغيير اسم المطعم، وذلك بعد أثارته جدلاً واسعا مؤخرًا بخصوص الجالية السورية وعملها في مصر.

وقال مالك المطعم الذي يدعي، محمود المنوفي، وهو مواطن مصري من سكان محافظة المنوفية، أن "بعد الضجة التي حدثت مؤخرًا بسبب اسم المطعم، والتي لا نعرف سببها، وتجنبًا للمشاكل قررنا تغيير اسمه، مؤكدًا أن "المطعم ليس له اي اتجاه سياسي، ولا علاقة له من قريب ولا من بعيد بتركيا".

وتابع "المنوفي"، أن "تغير اسم المطعم لا يعني تغير كفاءة ولا جودة المأكولات، مشيرًا الي انه لم يستقر بعد على اسم بديل للمطعم".

وفي السياق، علق النائب البرلماني، محمود بدر، عبر "تويتر":" صاحب مطعم أرطغرل مصري واسمه محمود المنوفي".

وتسبب إطلاق اسم مؤسس الحكم العثماني "أرطغرل" على مطعم بانتقادات واسعة، فيما ادعى البعض أن صاحب المطعم من السوريين المقيمين في مصر ما دفع إلى إطلاق حملات ضد السوريين تتهمهم بتبييض أموال "الإخوان المسلمين".

ووصل الأمر بأحد المحامين، طالب بحصر أموال السوريين المستثمرين والعاملين بمصر، معتبرًا في بلاغ قدمه أن السوريين غزوا المناطق التجارية في جميع أنحاء مصر، واشتروا وأجروا المتاجر والشقق بأسعار باهظة، وحولوا بعض الضواحي المصرية إلى مدن سورية.

في حين، أكدت مصادر رسمية، أن الجالية السورية في مصر تعمل بشكل قانوني وتحت إشراف السلطات المصرية، مشددة على أنه لا دلائل على شبهة تلقي أموال الجالية من تركيا، بحسب وكالة "روسيا اليوم".









