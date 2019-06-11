» مصرع 8 وإصابة 16 شخصًا فى حادث مروع بالبحيرة

11 يونيو 2019 - 11:08 ص

لفظ 8 أشخاص أنفاسهم الأخيرة فيما أصيب 16 آخرون، منذ قليل، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وأخرى ميكروباص بالقرب من كوبري أبو خشيم بطريق الحاجر بنطاق مركز حوش عيسى فى البحيرة.

وتلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة بلاغًا بالحادث، وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية وميكروباص بالقرب من موبىب أبو خشيم طريق الحاجر بدائرة مركز حوس عيسى.

وأسفر الحادث عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 16 آخرون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، وتم نقل المصابين والمتوفين إلى مستشفى حوش عيسى العام، وجارٍ تحرير المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.