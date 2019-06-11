13 ألف سيدة يتقدمن للخدمة العسكرية في دولة عربية

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فتيات الخدمة العسكرية في المغرب
فتيات الخدمة العسكرية في المغرب

متابعات - أمينة عبد العال

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الخدمة العسكرية

المغرب،

الفتيات

تقدم الآلاف من الفتيات لأداء الخدمة العسكرية في المغرب، وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، أمس الإثنين، عن تقدم أكثر من 13 ألف شابة مغربية، لأداء الخدمة العسكرية.

وقالت الوزارة في بيان لها: إن 13.614 شابة قمن من تلقاء أنفسهن بملء استمارة الإحصاء رغبة منهن في أداء الخدمة العسكرية، علما بأنها اختيارية بالنسبة للنساء والمغاربة المقيمين بالخارج “.

ومن المرتقب أن يستأنف المغرب العمل بالخدمة العسكرية، في الخريف المقبل، بعدما ألغيت منذ 2006.

وكانت الحكومة المغربية قد أقرت مشروع قانون يعيد العمل بالخدمة العسكرية الإلزامية التي ستسري لمدة عام على كل مواطن، ذكرا كان أم أنثى، يتراوح عمره بين 19 و25 عاماً، بحسب ما أفاد الديوان الملكي.

وأعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تفاصيل قانون الخدمة العسكرية بالمغرب، والذي سيستهدف الشباب ما بين الفئة العمرية 19 و25 سنة، مع وجود استثناءات تتعلق بمتابعة الدراسة وحالات العجز البدني، وحالات أخرى سيتم تحديدها بعد خروج المراسيم التطبيقية.

وكانت الأمانة العامة للحكومة أعلنت، في بلاغ سابق، أن مجلس الحكومة سينعقد يومه الاثنين، تزامنا مع ذكرى ثورة الملك والشعب، لمناقشة نقطة فريدة تتعلق بمشروع قانون الخدمة العسكرية رقم 44.08


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