النيابة الإدارية تحيل اثنين من كبار الضرائب للمحاكمة

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النيابة الإدارية

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أمرت النيابة الإدارية بإحالة إثنين من المختصين بمصلحة الضرائب العقارية  للمحاكمة العاجلة وهم كل من أمين مخزن السيارات بمصلحة الضرائب العقارية والقائم بعمل مدير عام المخازن بمصلحة الضرائب العقارية، وذلك على خلفية المخالفات المالية والإدارية الجسيمة بمخزن السيارات الرئيسي بمصلحة الضرائب العقارية.

وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ مصلحة الضرائب العقارية بشأن طلب التحقيق وتحديد المسئوليات فيما تتضمنه تقرير الإدارة المركزية للتفتيش المالي والإداري بشأن إجراء أعمال التفتيش على مخزن السيارات الرئيسي بمصلحة الضرائب العقارية.

وقد باشرت نيابة الضرائب الإدارية تحقيقاتها  في القضية رقم 202 لسنة 2018 بمعرفة محمد أشرف وكيل النيابة تحت إشراف المستشار حسام النجار نائب مدير النيابة.

وقد قامت النيابة بتشكيل لجنة من هيئة الخدمات الحكومية لجرد مخازن سيارات مصلحة الضرائب

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم الأول بالكشط والشطب واستخدام المزيل بدفتر عهدة المخازن وكذا نماذج المخازن بالمخالفة للقواعد والتعليمات ولم يتبع قواعد التخزين السليمة وفقاً للقانون مما كان من شأنه تعريض البضائع للتلف والرطوبة إذ أنه كان يتعين عليه اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر حفاظاً على أموال المصلحة المؤتمن عليها ، كما لم يقم بكتابة بطاقة وصف على جميع الأصناف الموجودة بالمخزن بالمخالفة لنص المادة 22 من لائحة المخازن الحكومية.

كما أسفرت التحقيقات عن إهماله في المحافظة على عهدته مما أدى لوجود عجز في بعض الأصناف الموجودة في مخزن السيارات بإجمالي مبلغ قدر بما يزيد عن مائة وخمسة وسبعين ألف جنيه وكذا وجود زيادة في بعض الأصناف بإجمالي مبلغ قدر بما يزيد عن ستمائة ألف جنيه.

كما قام المتهم المذكور باعتراض أعمال اللجنة المشكلة بمعرفة إدارة التفتيش المالي والإداري بمصلحة الضرائب المصرية المكلفة بجرد المخزن وعدم تمكينهم من أداء عملهم المكلفين به وقيامه بطردهم من المخزن كما قام بسب وقذف أحد المفتشين والتعدي بعليه بالضرب بالكرسي وزجاجات المياه الفارغة وذلك أثناء قيامه بتأدية عمله.

كما كشفت التحقيقات أيضاً عن إهمال المتهم الثاني في الإشراف على أعمال المتهم الأول مما أدى إلى ترديه في بعض المخالفات آنفة الذكر.

وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم من اتهامات وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين آنفي الذكر للمحاكمة العاجلة.


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