» "الخليفي" يقترب من شراء هذا النادي الإنجليزي

11 يونيو 2019 - 10:45 ص

ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن رئيس نادي باريس سان جيرمان، القطري ناصر الخليفي، اقترب من شراء نادي ليدز يونايتد، أحد أندية دوري الدرجة الأولى في إنجلترا، وأنه سيعقد جلسة مع مالك النادي أندريا رادريزاني يوم الاثنين المقبل، من أجل مناقشة كل التفاصيل .

وأشارت الصحيفة، إلى أن "الخليفي" صاحب الـ 45 عامًا، سيعقد الجلسة في الدوحة مع رئيس ليدز يونايتد، والمدير الرياضي للنادي ومدرب الفريق في نفس التوقيت،"مارسيلو بيلسا"، وبعد الانتهاء من الجلسة الثلاثية، سيتم تقديم تقرير يحظى بكامل التفاصيل للنشرة الفرنسية .

وأوضحت الصحيفة، أن نادي ليدز يمتلك على طاولته حاليًا، 6 مستثمرين أخرين، إلا أن الخليفي هو الأقرب، نظرًا لما قدمه مع باريس سان جيرمان في فرنسا، وهو ما سيعود على النادي بالنفع، بالإضافة إلى إمكانية استقطاب شباب باريس سان جيرمان الناشئين .

جدير بالذكر أن نادي ليدز، يملكه حاليًا بيت التمويل الخليجي، وهو بنك استثماري إسلامي ومقره في مرفأ البحرين المالي بالبحرين .