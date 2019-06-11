رسميًا.. "المنتخب" يعلن القائمة النهائية لخوض الأمم الأفريقية

11 يونيو 2019 - 10:38 ص

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة خافيير أجيري المدير الفني، قائمة المنتخب المشارك في بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019.

وضمت القائمة 23 لاعبًا على النحو التالي:

أحمد المحمدي، وليد سليمان، عبد الله السعيد، أحمد علي، محمد النني، محمد صلاح، أحمد حجازي، عمر جابر، أحمد الشناوي، مروان محسن، طارق حامد، أحمد حسن "كوكا"، علي محمد "غزال"، محمود حسن "تريزيجيه"، عمرو وردة، أيمن أشرف، محمد الشناوي، محمود حمدي "الونش"، باهر المحمدي، أحمد أيمن منصور، نبيل عماد "دونجا"، محمود عبد الرحيم "جنش"، محمود علاء.

من جهة أخرى، يكثف الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى، تدريباته على النواحى الفنية والتكتيكية خلال معسكر الفراعنة المقام فى برج العرب، حيث تشهد التدريبات تقسيم اللاعبين إلى مجموعات لعمل منافسات فى مساحة ضيقة، حيث يهدف جهاز الفراعنة إلى اعتياد اللاعبين على اللعب وسط التكتل الدفاعى المتوقع لخصوم المنتخب خلال منافسات بطولة أمم أفريقيا المقرر انطلاقها بمصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

ويركز جهاز المنتخب من خلال تلك التدريبات على اعتياد لاعبى خط الهجوم على تناقل الكرة من لمسة واحدة فى أسرع وقت وبمساحة ضيقة، وفى المقابل يكون هدف لاعبى خط الدفاع استخلاص الكرة فى أسرع وقت ممكن، حيث يرى "أجيري" ومعاونوه أن السيطرة على منطقة وسط الملعب ستكون مفتاحاً للفوز فى أى مباراة بمشوار المنتخب بالبطولة .

ويستعد الفراعنة لخوض وديتى تنزانيا وغينيا المقرر لهما 13 و16 يونيو الجارى، ضمن الاستعدادات لمباريات المجموعة الأولى التى وقع فيها الفراعنة مع منتخبات زيمبابوى وأوغندا والكونغو الديمقراطية. ويفاضل الجهاز الفنى للمنتخب ما بين الحراس الذين وقع عليهم الاختيار، من أجل تجربتهم فى ودية تنزانيا المقرر لها يوم 13 من شهر يونيو الجارى، بعد أن اختار أربعة حراس فى القائمة المرشحة للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، هم محمد الشناوى حارس الأهلى، وأحمد الشناوى حارس بيراميدز، ومحمود عبدالرحيم «جنش» حارس الزمالك، ومحمد أبوجبل، حارس سموحة، إلا أنه سيتم استبعاد حارس منهم فى الفترة المقبلة .