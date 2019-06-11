أول تعليق من القيادى المعارض "عرمان" بعد إطلاق سراحه

11 يونيو 2019 - 10:34 ص

قال نائب رئيس الحركة الشعبية في السودان، ياسر عرمان، والمطلق سراحه بالأمس، إنه تم إرغامه مع قياديين آخرين في الحركة، على الذهاب إلى جنوب السودان وذلك بعد ساعات من إعلان الإعلام الرسمي السوداني الإفراج عنهم.

وقال القيادي السوداني المعارض لوكالة الأنباء الفرنسية في أحد فنادق جوبا: "جئت مع الرفيقين إسماعيل خميس جلاب ومبارك أردول. والشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أنني أبعدت رغم إرادتي".

وكان التليفزيون الرسمي السوداني قد أفاد بأن السلطات أفرجت عن القياديين المعارضين الثلاثة الذين ينتمون إلى حركة كانت تقاتل نظام الرئيس المعزول عُمر البشير في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق أساسا، ثم انضمت إلى حركة الاحتجاج ضده، ثم ضد المجلس العسكري الحاكم.