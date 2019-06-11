تصريح مفاجئ من ساويرس عن السوريين في مصر

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علق رجل الأعمال نجيب ساويرس، على الهجمة المنظمة التي خرجت في مصر طيلة الأيام الماضية عن وضع السوريين المالي في مصر، حيث طالب البعض بمعرفة مصدر أموالهم.

ورد "ساويرس" على أحد السوريين قد نشر تغريدة يحكي بها عما حدث له بمصر منذ مجيئه عام 2012، بقوله: "مصر أم الدنيا وبيت لكل اللي بيحبها.. مرحبًا بيكم في بلدكم الثاني وإن شاء الله سوريا هترجع تاني جميلة وعريقة زي ما عرفتها".

وكان مغرد يدعي سوري يدعى عمر إدلبي، قد نشر تغريدة بقوله: "استقرت عائلتي في مصر منذ بداية 2012، لم يحصل معنا ولا حتى حادث واحد مسيء لنا، أو يستهدفنا من منطلق تمييزي كسوريين، بل بالعكس، كوننا سوريين كان دائمًا مفتاح علاقات طيبة مع المصريين، وسببًا لترحيب إضافي استثنائي.. شكرًا من القلب لشرفاء مصر".

فيما عبر متابعو "تويتر" علي التغريدة حيث قال محمود السيد :"مصر بلدنا خصها ربنا بالأمن والأمان، والملاذ لأي متضرر، دي مش بلدنا لوحدنا، كل العرب أخواتنا ومصر دراعها مفتوح للكل، يا ريت نتعلم الحب تجاه أي إنسان ياريت نتعلم الإنسانية".

وأضاف آخر: "انتوا بلد العراقة والحضارة وأكثر الشعوب طيبة وخفة دم وأهل كرم، الله يحفظ مصر والمصريين وكل الدول العربية".


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