» وفاة عريس فى ليلة زفافه بطريقة مروعة

11 يونيو 2019 - 10:06 ص

لقى عريس مصرعه فيما أصيبت زوجته فى انقلاب سيارتهما بترعة فى ليلة زفافهما بالقرب من ناحية حمودة، وكوبري الكشاكي غرب طهطا سوهاج.

انتقل على الفور الرائد محمد عبد الصبور، رئيس مباحث قسم طهطا، والنقباء أحمد عز وأسامة عبد الوارث، وقوات الحماية المدنية، والإسعاف، وتبين انقلاب سيارة ملاكي كانت تحمل عروسين في ليلة زفافهما وغرق كل من "مروان. ا. ج" 28 عاما، العريس" و"جهاد. أ" 27 عاما، أحد أقارب العريس وسائق السيارة، و"احمد ع ج" 29 عاما، ابن عم العريس، وتم انتشال الجثث الثلاث.

كما تم انتشال العروس" دينا ز ع" وعمرها 24 عاما، على قيد الحياة ونقلها إلى مستشفى طهطا العام والحالة مستقرة وما زالت تحت الملاحظة، وجميعهم يقطنون كوم إدريس التابعة لقرية الطليحات بمركز جهينة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.