اعترافات صادمة لمغتصبي فتاة داخل عقار

11 يونيو 2019 - 09:54 ص

أدلى المتهمون بخطف فتاة من صديقها واغتصابها داخل عقار تحت الإنشاء في مدينة بدر باعترافات تفصيلية عن الواقع، قائلين إنهما لم يكونا في وعيهما، حيث كانا تحت تأثير المواد المخدرة.

وذكر المتهمان أنهما اعتقدا بأن الفتاة سيئة السمعة قائلين: "شفنا بنت راكبة عربية مع سواق في وقت متأخر.. افتكرناها طالعة معاه، ومشيها بطال، خدناها منه".

وذكر المتهمان بأنهما ضربا صديق الفتاة بطريقة مروعة واقتادا الفتاة إلى عقار تحت الإنشاء، ثم قيداها وجرداها من ملابسها، وتناوبا اغتصابها، وبعد أن انتهيا من جريمتهما، فكا وثاقها وتركاها.

كان قسم شرطة بدر قد تلقى بلاغًا من "عبير ح."، 20 سنة، تتهم فيه عاطلين باختطافها تحت تهديد السلاح، واغتصابها داخل مبنى تحت الإنشاء.

كشفت التحريات عن أن المتهمين هما: "أحمد ح."، و"عمرو ا."، عاطلان، وأنهما اختطفا المجني عليها أثناء تواجدها مع صديقها، سائق، حيث قاما بالتعدي عليه بعصا خشبية، ثم اختطفا الفتاة، واغتصباها