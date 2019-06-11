» مسئول بـ"هواوى": لولا هذا السبب لكنا الأول في العالم

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أعلن كبير الإستراتيجيين في هواوي، شاو يانج، أنه لولا الظروف "غير المتوقعة" لكان الهاتف الذكي هواوي الأول في العالم حتى نهاية هذا العام.

 ووضعت واشنطن شركة هواوي ضمن قائمة سوداء تمنع الشركات الأمريكية من البيع للشركة دون موافقة الحكومة.

وتعد شركة هواوي، أكبر مزود الشبكة للأجهزة في العالم وثاني أكبر شركة لتصنيع الهواتف الذكية، وقد تورطت في النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة، حيث تتهم أمريكا هواوي بسرقة أسرار تجارية وتهديد الأمن السيبراني الدولي.

وتنكر شركة هواوي أنها يمكن أن تشارك أسرار المستخدمين مع الحزب الشيوعي الحاكم في الصين.

في نفس السياق، قال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد يخفف من القيود الأمريكية على "هواوي" إذا تم تحقيق تقدم في المفاوضات التجارية مع الصين، لكن في حالة عدم التوصل لاتفاق فإن واشنطن ستواصل فرض الرسوم الجمركية لخفض العجز التجاري ،وفقا لسبوتنيك .


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