الدولار يرتفع ليسجل هذا الرقم

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متابعات - أمينة عبد العال

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يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.

وسجل الدولار اليوم الثلاثاء في بنك الإمارات دبي الوطنى ارتفاعا جديدا، ليُسجل للشراء 16.71 جنيه مقابل 16.81 للبيع.

كما سجل الدولار في بنك عودة ارتفاع جديد أمام الجنيه ليُسجل 16.71 للشراء مقابل 16.81 للبيع، فيما استقر صرف الورقة الخضراء في بنك قناة السويس 16.70 للشراء مقابل 16.80 للبيع.

بنك                          سعر الشراء                  سعر البيع

كريدي أجريكول                16.68                    16.78

البنك المركزي المصري        16.68                 16.80

بنك مصر                        16.71                     16.81

البنك الأهلي المصري             16.71                 16.81

بنك القاهرة                   16.70                      16.80              


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