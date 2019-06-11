"التموين" تزف خبرا سارا للأسر المصرية

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وزير التموين يكشف حقيقة إلغاء الدعم


أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، برئاسة الوزير علي مصيلحي، أنه من بداية يوليو المقبل سيتم زيادة الدعم، وإضافة المواليد من الفترة 2006 إلى 2015، الذي بلغ عددهم 6 ملايين مولود، وزيادة الدعم للفئات التالية: 

ذوو المعاش الذي لا يتعدى مبلغ 2000 جنيه. - أصحاب معاشات تكافل وكرامة والأرامل. - زيادة الدعم للعاملين في الحكومة والقطاع الخاص، لمن يتقاضى أقل من 2500 جنيه. - المرأة المعيلة للقصر وذوي الاحتياجات الخاصة. - أصحاب الأمراض المزمنة. - العمالة المؤقتة.

وأكدت وزارة التموين في تصريحات سابقة، إدخال هذه الفئات في منظومة الدعم الجديدة، مشيرة إلى ضرورة الذهاب إلى مديريات التموين، لتقديم الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد في الفترة من أغسطس إلى نوفمبر 2018.

وأشارت الوزارة إلى أن خطتها تهدف إلى وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا وزيادة قيمة الدعم التمويني لهم.

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