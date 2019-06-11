» انتحار طفلة بعد حملها سفاحا بكفر الشيخ

11 يونيو 2019 - 08:48 ص

أقدمت طفلة عمرها 15 سنة على الانتحار عن طريق تناول ما يعرف إعلاميا بـ"الحبة القاتلة" بعد حملها سفاحا من عامل بكفر الشيخ.



الباية كانت إشارة من مستشفى بلطيم المركزي إلى مركز شرطة البرلس، جاء مضمونها باستقبال "أ"، 15 سنة، وتقيم بإحدى قرى مركز بلطيم، جثة هامدة، ويزعم أهلها إقدامها على الانتحار بقرص حفظ الغلال أو ما يعرف بالحبة القاتلة



وبالكشف الطبي على الطفلة تبين حملها في 7 شهور ووفاة الجنين ، وتم إيداع الجثة في المشرحة تحت تصرف النيابة.



وبإجراء التحريات تبين أن الفتاة كانت على علاقة غير شرعية بـ"إ.م" - 31 سنة - عامل ومقيم بنفس قريتها ، وأن المذكور أوهمها بوعود الزواج حتى سلمت له نفسها فهتك عرضها ومن ثم تهرب منها فلم تجد مناصا من قتل نفسها



