الحقيقة الكاملة وراء تواجد راقصة بمعسكر المنتخب

11 يونيو 2019 - 05:42 ص

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة مثيرة للجدل داخل معسكر المنتخب الأوليمبي حيث ظهرت راقصة في صورة يظهر فيها عدد من لاعبي المنتخب أبرزهم عمار حمدي.



وقال كرم كردي- عضو اتحاد الكرة - إن الصورة المتداولة صحيحة ولكنها ليست من معسكر المنتخب ولكن ضمن حفل حضرته بعثة منتخب مصر عن بكرة أبيها بدعوة من محافظ مدينة أنديجان التي استضافت مباراة المنتخب المصري في أوز بكستان ".



وأشار إلى أن معسكر المنتخب يعيش حالة من الانضباط ، مؤكدا أن الحفل المذكور شهد عزف بعض الموسيقى ولم يشهد رقص أو راقصات ، وهي التصريحات التي تناقضها الصورة التي تظهر فيها الراقصة بشكل جلي.



