  • الثلاثاء 11 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر08:14 ص
بحث متقدم

سرقة منزل وطعن صاحبته ..والجاني "طبيب"

السعدني

هكذا ردت فنانة سورية على السعدني بعد حديثه عن السوريين

انتحار

العثور على رسالة صادمة في غرفة طالبة طب المنصورة بعد انتحارها

معسكر المنتخب

الحقيقة الكاملة وراء تواجد راقصة بمعسكر المنتخب

الدولار

تعليق ناري لـ"أديب" بشأن انخفاض سعر الدولار

مجلس النواب

هذا هو سر زيادة موازنة مجلس النواب 151 مليون جنيه

اتحاد الكرة

بيان هام من اتحاد الكرة بشأن استكمال الدوري العام

سيارات

"مصنعو السيارات" يفجر مفاجأة بشأن الأسواق المصرية

الليمون

بعد «خليه يعصفر».. هل تنخفض أسعار الليمون؟

توت عنخ آمون

مصر تخاطب بريطانيا بطلب عاجل للتوقف عن هذا الأمر

الحقيقة الكاملة وراء تواجد راقصة بمعسكر المنتخب

الرياضة

معسكر المنتخب
معسكر المنتخب

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

الحقيقة الكاملة وراء شائعة «بشاير البطيخ المسرطنة»

#

القصة الحقيقة وراء تسمية «14 فبراير» بعيد الحب

#

«الوزراء»: «مدبولي» كان لاعبًا بالزمالك.. وهذا سبب اعتزاله

#

الأسباب الحقيقة وراء استقالة "الكلب المسعور"

معسكر منتخب مصر

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة مثيرة للجدل داخل معسكر المنتخب الأوليمبي حيث ظهرت راقصة في صورة يظهر فيها عدد من لاعبي المنتخب أبرزهم عمار حمدي.

وقال كرم كردي- عضو اتحاد الكرة - إن الصورة المتداولة صحيحة ولكنها ليست من معسكر المنتخب ولكن ضمن حفل حضرته بعثة منتخب مصر عن بكرة أبيها بدعوة من محافظ مدينة أنديجان التي استضافت مباراة المنتخب المصري في أوز بكستان ".

وأشار إلى أن معسكر المنتخب يعيش حالة من الانضباط ، مؤكدا أن الحفل المذكور شهد عزف بعض الموسيقى ولم يشهد رقص أو راقصات ، وهي التصريحات التي تناقضها الصورة التي تظهر فيها الراقصة بشكل جلي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. عمر بن عبد العزيز (17)

محمود سلطان

السودان.. إلى أين؟

فراج إسماعيل

5يونيو من حيدر باشا إلى(ابن أخته)

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» الكشف عن تطورات الحالة الصحية لهذا الفنان الكبير
» تعليق ناري لـ"أديب" على بيان اتحاد الكرة بشأن الدوري
» "شعبة الذهب" تكشف الأسباب الحقيقة لتراجع أسعاره
» نتنياهو: إيران أقرب من أي وقت مضى للحصول على القنبلة النووية
» «الأرصاد»: ارتفاع في درجات الحرارة غدًا
» شاهد..«السيسي» يحسم الجدل حول اللاجئين بمصر
» بعد مطالبات بمراقبة أموالهم.. مصريون يغردون حبا في السوريين
» صفاء الهاشم تتوعد المصريين بالكويت بهذا القانون
» بالفيديو.. اصطدام مروحية بأحد مباني مانهاتن الأمريكية
» ليفربول يحدد سعر بيع هذا اللاعب في ميركاتو الصيف
» الكويت.. هتك عرض طفل مقابل 6 دنانير

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»
نادي للكلاب
كومبارس
.
عفو رئاسي (أرشيفية)