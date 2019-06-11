تعليق ناري لـ"أديب" بشأن انخفاض سعر الدولار

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قال الإعلامي عمرو أديب، إن الجنيه المصري يعد ثاني أفضل عملة على مستوى العالم حققت تحسن خلال العام الماضي، مضيفًا أن ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار دليل على وجود تحسن اقتصادي.
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن الدولة قامت بدورها لتحسين الوضع الاقتصادي، مبديا دهشته من عدم تغير الأسعار على الرغم من انخفاض قيمة الدولار، معقبا: "البحبوحة محصلتش ليه".
ولفت إلى أنه لا يمكن التنبؤ بوضع الدولار الفترة القادمة، بحيث هل سيواصل انخفاضه، أو سيعاود للارتفاع، مضيفًا: "لو السلع استمرت بنفس الوضع مش هنشتري، وسيحدث مثلما حدث مع السيارات.


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