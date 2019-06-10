هذا هو سر زيادة موازنة مجلس النواب 151 مليون جنيه

أكد صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يراجع الموازنة العامة للدولة بالجنيه.



وأشار "حسب الله"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن موازنة البرلمان للعام الجديد، ارتفعت عن العام الماضي بنسبة 7%، موضحًا أن جزء من تلك الزيادة يتعلق بزيادة رواتب الموظفين بالمجلس والبالغ عددهم 3 آلاف موظف.

