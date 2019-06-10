» تعليق ناري لـ"أديب" على بيان اتحاد الكرة بشأن الدوري

10 يونيو 2019 - 11:00 م

علق الإعلامي عمرو أديب، على بيان الاتحاد المصري لكرة القدم الأخير، بشأن إنهاء مباريات مسابقة الدوري الممتاز والاستعداد لبطولة كأس الامم الإفريقية.



وتساءل "أديب" خلال برنامج "الحكاية "المذاع بفضائية ام بي سي مصر، يوم الاثنين، عن رد فعل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على بيان الجبلاية.

