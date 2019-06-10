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مصرع شخص في اصطدام مروحية بأحد مباني نيويورك

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الشرطة الأمريكية - أرشيفية
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لقي شخص على الأقل مصرعه، مساء الإثنين، في حادث اصطدام مروحية بأحد مباني منهاتن في مدينة نيويورك الأمريكية.
ونقلت شبكة "إن بي سي نيويورك" الأمريكية عن السلطات المحلية أن مروحية نفذت عملية هبوط اضطراري على سقف مبنى من 54 طابقًا يضم مكاتب وسط مانهاتن.
وأوضح المصدر أن الحادث تسبب باندلاع حريق موديًا بحياة شخص على الأقل.
وأوعزت سلطات المدينة بإخلاء المبنى على الفور.
وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن مانهاتن شهدت في السنوات الأخيرة العديد من حوادث اصطدام الطائرات الصغيرة بناطحات السحاب في المنطقة. 

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