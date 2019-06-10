وكالة الطاقة الذرية: إيران زادت إنتاج اليورانيوم المخصّب

10 يونيو 2019 - 10:30 م

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، أن إيران زادت من معدل إنتاج اليورانيوم المخصّب، وذلك بعد قياس نسبته من جانب مراقبي الوكالة.



وأشار أمانو، إلى ضرورة تخفيض التوتر بخصوص الاتفاق النووي الإيراني، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة النمساوية فيينا، عقب اجتماع الجمعية العمومية للوكالة.



وأردف: "الوكالة لا تقول في تقريرها الأخير إن إيران غير ملتزمة بتعهداتها حول أنشطتها النووية"، وذلك تعليقا على عدم تضمنه تأكيدا حول التزام طهران ببنود خطة العمل المشتركة الشاملة، كباقي التقارير السابقة.



وأضاف أن "تأكيد ذلك في التقرير سيكون غير مناسب، بعد إعلان منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، خلال الفترة الماضية، عن زيادة حجم إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب إلى 4 أضعاف".



وفي 2015، وقعت طهران مع الدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي (روسيا، والولايات المتحدة، وفرنسا، والصين، وبريطانيا) وألمانيا، اتفاقا حول البرنامج النووي الإيراني.



وينص الاتفاق على التزام طهران بالتخلي، لمدة لا تقل عن 10 سنوات، عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي، وتقييده بشكل كبير، بهدف منعها من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية، مقابل رفع العقوبات عنها.



وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق المبرم في 2015، وإعادتها فرض عقوبات مشددة على طهران.



وتضاعف التوتر في الفترة الماضية، بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون" إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن"، وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية حول استعدادات محتملة من قبل إيران.

