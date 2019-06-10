» إصابة 11 شخصًا في مشاجرة بين عائلتين بالدلنجات

أصيب 11 شخصًا بجروح وسحجات وكدمات إثر وقوع مشاجرة بين عائلتين بمركز الدلنجات بسبب خلافات الجيرة، وتم نقل المصابين للمستشفى العام لاتخاذ العلاج اللازم.
تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة الدلنجات، يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتي واعر وطاهر، وانتقلت قوات الأمن وتمكنت من تفريق طرفى المشاجرة وضبطهم.
أسفرت المشاجرة عن إصابة 11 شخصًا بجروح وسحجات وكدمات، وهم "مبروك م و " 60 سنه ،"مرفت ص و " 33 سنة ، "موسى ن و "55 سنة ،احمد ع م " 40 سنة وتم تحويله لمستشفى دمنهور التعليمى ،"مصطفى ح ح " 20 سنة ، "عيد ب م " 35 ،"فرحات ع ل "43 سنة،" طاهر م ل " 41 سنة ،"سامح ع ل" 35 سنة والجميع مقيمين عزبة واعر التابعة لمركز شرطة الدلنجات.
وتم نقل 10 مصابين إلى المستشفى العام وتحويل آخر للمستشفى التعليمى بدمنهور، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.