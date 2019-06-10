الفيفا يهدد هذا المنتخب بالاستبعاد من أمم إفريقيا

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الاستبعاد

يواجه منتخب مالي خطر الاستبعاد من كأس الأمم الإفريقية مصر 2019 التي تنطلق بعد أيام.
موقع france24 كشف أن فيفا أعاد تهديد الاتحاد المالي بإيقاف نشاطه بسبب البطئ في اتخاذ الإجراءات من قبل اللجنة المسؤولة عن إعادة تنظيم الاتحاد.

بداية الأزمة
أعلن الاتحاد الدولي في شهر مارس 2017 إيقاف اتحاد مالي لكرة القدم بسبب التدخلات السياسية في إدارة شؤون اللعبة هناك، ما أدى إلى استبعاد منتخب مالي من المشاركة في بطولة الأمم الإفريقية للمحليين قبل أن يلعب أي مباراة.


وتم وضع الاتحاد المالي لكرة القدم تحت وصاية لجنة لإعادة تنظيم أمور الاتحاد، ولكن بعد عامين كانت اللجنة بطيئة جدا في تحقيق نتائج وذلك قبل انتهاء مدة العمل المقررة لها والتي تنتهي في 31 أغسطس المقبل.


وبذلك يجب على الاتحاد المالي أن يصدر قرارا حاسما خلال اجتماعه المقرر له يوم 15 يونيو الجاري وتنفيذ حكم محكمة التحكيم الرياضية بتنظيم جمعية عمومية وانتخابات لاختيار رئيسا جديدا لاتحاد كرة القدم في مالي.


ووصل فيرون موسنجو أومبا مبعوث الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى مالي يوم 8 يونيو الجاري والتقى برئيس الوزراء هناك وطالب بحل سريع لهذه الأزمة وإلا سيتم استبعاد منتخب مالي من المشاركة في أمم إفريقيا التي تنطلق يوم 21 من الشهر الجاري في مصر.


ونقل فيرون موسنجو أومبا إلى رئيس وزراء مالي حديث جياني إينفانتينو رئيس الاتحاد الدولي قائلا: "إذا كانت نتائج الجمعية العمومية للاتحاد المالي لكرة القدم يوم 15 يونيو الجاري سيتم إيقاف النشاط الكروي في مالي وتعليق مشاركة المنتخب في بطولة أمم إفريقيا".


وأكمل مبعوث الفيفا حديثه إلى رئيس وزراء مالي "لن نسمح لأكثر من شخص بسرقة كرة القدم في مالي".




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