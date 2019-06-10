المشدد 15 سنة لربة منزل بتهمة الاتجار بالمخدرات

10 يونيو 2019 - 08:11 م

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة ربة منزل، بالسجن المشدد 15 سنة، بتهمة تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي بتجارة بالمواد المخدرة في السلام.





تعود الواقعة إلى ورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة السلام تفيد بقيام "س.س"، 35 سنة، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذة من دائرة القسم وكرا لها لترويج المواد المخدرة بين المواطنين، وبعمل التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة.





وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبطها وبحوزتها كمية كبيرة بلغت 2 كليو من مخدر البانجو.



