12 يونيو.. الحكم على 15 متهمًا بالتعدي على ضباط بالبدرشين

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حسن علام- متابعات

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العنف

ضباط البدرشين

قررت محكمة الجيزة المنعقدة بمجمع المخاكم بالتجمع الخامس حجز  محاكمة 15 متهمًا باستخدام العنف واستعراض القوة ضد ضباط شرطة بالبدرشين، لجلسة 12  يونيو للنطق بالحكم .
صدر القرار برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، وعضوية المستشارين محمد عمر الأنصارى وخالد مرعى رشوان، وأمانة سر أشرف جابر.

وأسندت النيابة للمتهمن غريب معوض، عوّاد عاشور، سيد غريب، ماضى فرج، على حسنين، بكرى فرج، صبرى جمعة، محمد فرج، ياسر فرج، أحمد سيد، رأفت فرج، عبد الخالق عوض، فرج عاشور، محمود شحاتة، سامى سيد"، تهمة استعمال القوة واستعمال العنف ضد قوات الأمن المكلفة بضبط المتهم الأول، بإطلاق أعيرة نارية واستخدام ذخائر نارية، كما قاما المتهمين بإطلاق وابل من الأعيرة النارية ضد القوة المكلفة من قسم البدرشين.

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