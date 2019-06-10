عفيفي: «السيسي» نجح في إعادة الاستقرار للمنطقة العربية

10 يونيو 2019 - 07:52 م

أكد المستشار عصام هلال عفيفي، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد خمس سنوات من تسلمه الحكم استطاع إعادة الاستقرار للمنطقة العربية وليس مصر فقط في ظل أمواج الفوضى التي كانت عليها المنطقة العربية قبل حكمه.





وأوضح هلال في تصريح له اليوم، أن استقرار مصر كان عامل مهم لاستقرار منطقة الشرق الأوسط، خاصة أن مصر هي صمام أمان المنطقة بأكملها، مؤكدا أن مصر اتخذت موقف حاسم ضد كل قوى الشر وتصدت للجماعات الإرهابية بكل شراسة.





وأضاف "أمين تنظيم مستقبل وطن" أن الرئيس السيسي استطاع كذلك وضع استراتيجية اقتصادية للتنمية المستدامة من خلال عملية الإصلاح الاقتصادي بجانب مئات المشروعات الاستثمارية العملاقة والبنية التحتية التي شهدتها مصر بطولها وعرضها في كافة المجالات.







