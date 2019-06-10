لجنة الإعلام بالبرلمان تزور قصر عابدين

قامت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب ولجنة السياحة بزيارة لقصر عابدين وتفقد أعضاء الوفد، قاعات وغرف القصر المختلفة، وذلك بعد أن جرى تجديد وترميم عددًا منها، لإعادتها إلى حالتها التاريخية الأصلية.

ويعود تاريخ قصر "عابدين" إلى القرن التاسع عشر، حيث افتتح رسميًا عام 1874، وظل قصر حكم مصر حتى ثورة 1952، وتعاقب عليه الخديوي إسماعيل، ثم الخديوي توفيق، والخديوي عباس حلمي الثاني، وبعده السلطان حسين كامل، ثم الملك فؤاد، ومن بعده ابنه الملك فاروق آخر ملوك مصر.