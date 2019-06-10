مكرم محمد أحمد: «صفقة القرن لن تمر»

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، أن مايك بومبيو، وزير خارجية أمريكا، أكد أن صفقة القرن حتى الآن لن تعطي الفلسطينيين سوى الدعم المالي فقط، مشيرًا إلى أن هذه الصفقة ستنهي حلم إقامة الدولة الفلسطينية ولذلك لم يعلن أحد من العرب قبولها حتى الآن.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "حديث المساء"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر": أن صفقة القرن في صالح إسرائيل حتى الآن بعد مواقف الولايات المتحدة من القدس واللاجئين ودعم منظمات الإغاثة، لافتًا إلى أن إدارة ترامب لم تترك فرصة للضغط على الفلسطينيين إلا واستغلتها لصالح الكيان الصهيوني.

ولفت إلى أن تشبث الفلسطينيين بالأرض عامل رئيسي في بقاء القضية وتحقيق الوجود لدولتهم المستقلة، مؤكدًا أن العرب متمسكون بإعلان الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وذات سيادة على أراضيها.

وتابع: "كل مخلوق على وجه الأرض له وطن إلا الفلسطينيين؛ بسبب ما فعله الاحتلال الإسرائيلي".