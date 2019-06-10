رئيس الوزراء يتابع إجراءات تصنيع «التابلت» فى مصر

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماعاً لمتابعة إجراءات تصنيع التابلت فى مصر.

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أنه هناك تكليفاً من الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن يتم تصنيع التابلت محلياً، قائلاً: "هدفنا حالياً هو سرعة حسم هذا الملف المهم بالاتفاق مع الشركة التى ستقدم أفضل المميزات، وتُحقق قيمة مضافة للصناعة المصرية من خلال نقل تكنولوجيا غير مسبوقة إلى مصر، مع الاعتماد أكثر على نسبة المكون المحلى".