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رئيس الوزراء يتابع إجراءات تصنيع «التابلت» فى مصر

الحياة السياسية

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام- متابعات

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رئيس الوزراء

التابلت

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماعاً لمتابعة إجراءات تصنيع التابلت فى مصر.

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أنه هناك تكليفاً من الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن يتم تصنيع التابلت محلياً، قائلاً: "هدفنا حالياً هو سرعة حسم هذا الملف المهم بالاتفاق مع الشركة التى ستقدم أفضل المميزات، وتُحقق قيمة مضافة للصناعة المصرية من خلال نقل تكنولوجيا غير مسبوقة إلى مصر، مع الاعتماد أكثر على نسبة المكون المحلى".

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى أنه تم تشكيل لجان بشأن هذا الملف، وأن هناك عروضاً من الشركات، كما سيتم تقديم الخدمات الاستشارية اللازمة لمصانع الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع لرفع مستوى المصانع التابعة لهما، مضيفاً أن وزارة التربية والتعليم حريصة على أن يتم إشراكها فى ملف تصنيع التابلت للتأكد من توفير تابلت يٌحقق المعايير المطلوبة لمناهج التعليم.

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