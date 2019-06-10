» طوارئ في شرم الشيخ.. استعدادًا للمنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد

أعلنت مدينة شرم الشيخ، حالة الطوارئ لاستضافة المنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد، الذى ينطلق غدا تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وتشهد المدينة حالة من الاستنفار الأمنى وتشديدات على مداخل ومخارج المدينة، حيث عززت مديرية أمن جنوب سيناء، من إجراءاتها الأمنية فى محيط مقر انعقاد المنتدى بالمركز الدولى للمؤتمرات ونشرت الأكمنة الثابتة والمتحركة فى شتى أنحاء المدينة.

وتشهد المدينة حالة من الاستنفار الأمنى وتشديدات على مداخل ومخارج المدينة، حيث عززت مديرية أمن جنوب سيناء، من إجراءاتها الأمنية فى محيط مقر انعقاد المنتدى بالمركز الدولى للمؤتمرات ونشرت الأكمنة الثابتة والمتحركة فى شتى أنحاء المدينة.