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طوارئ في شرم الشيخ.. استعدادًا للمنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد

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أرشيفية
أرشيفية

حسن علام- متابعات

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حالة الطوارئ

مدينة شرم الشيخ

المنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد

أعلنت مدينة شرم الشيخ، حالة الطوارئ لاستضافة المنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد، الذى ينطلق غدا تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وتشهد المدينة حالة من الاستنفار الأمنى وتشديدات على مداخل ومخارج المدينة، حيث عززت مديرية أمن جنوب سيناء، من إجراءاتها الأمنية فى محيط مقر انعقاد المنتدى بالمركز الدولى للمؤتمرات ونشرت الأكمنة الثابتة والمتحركة فى شتى أنحاء المدينة. 

كما تم إنهاء كافة الاستعدادات الخاصة بقاعة المؤتمرات الكبرى وتزويدها بكافة الإمكانيات تمهيدا لانطلاق المؤتمر، كما تم التنسيق مع إدارة مطار شرم الشيخ للإعداد لاستقبال الوفود المشاركة فى المؤتمر بداية منذ لحظة وصولهم المطار حتى أماكن تسكينهم، فضلًا عن تأمينهم على أعلى مستوى من خلال التعاون بين مديرية الأمن والقوات المسلحة.

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