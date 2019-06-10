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«القومي للاتصالات» يغرم «فودافون» 10 ملايين جنيه

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فودافون
فودافون

خالد الشرقاوي - متابعات

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أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اليوم الاثنين، عن توقيع غرامة بقيمة عشرة ملايين جنيه (597.4 ألف دولار) على شركة "فودافون" مصر.

وأوضح الجهاز أن الغرامة سببها انقطاع خدمات الاتصالات لعدة ساعات يوم الثالث من يونيو الماضي، بشكل مفاجئ.

وأوضح الجهاز في بيان أن هذه هي المرة الأولى الذي توقع فيها غرامة على شركة لانقطاع الخدمة.

وقال: "من الآن فصاعدا لن يتوانى الجهاز عن اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها".

وكانت شركة "فودافون"، قد بعثت برسالة إلى عملائها، تعتذر فيها عن الانقطاع المفاجئ للشبكة، وأهدت عملاءها مكافآت اعتذارا منها لهم.


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