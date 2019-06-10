تركت دار الأيتام فاستدرجها وأقام حفلة جنس جماعي عليها

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تفاصيل صادمة ترويها فتاة كانت تعيش في دار للأيتام، عن تعرضها لاغتصاب جماعي على يد شاب استدرجها إلى شقته واغتصبها هو وأصدقائه محدثًا جرح قطعي خارجي بالمهبل.

واتهمت الفتاة التي  تعيش في دار أيتام شابا باستدراجها والتعدي عليها جنسيا فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهم.

واستقبلت مستشفى “المنصورة” فتاة يتيمه تدعى إيمان. ر .س 21 عاما مصابة بجرح قطعي خارجي بالمهبل بادعاء اغتصابها من أحد الشباب بعد استدراجها.

وانتقل ضباط المباحث لمكان البلاغ وبسؤال المجني عليها أكدت أنها خرجت من دار الأيتام بالمنصورة منذ حوالي 5 ? أشهر بعد أن عرض شاب الزواج عليها وإلحاح المسئولين عن الدار بضرورة موافقتها ولكن زواجها لم يستمر سوي 3 أيام فقط وقام بتطليقها وظلت عذراء الا انها حاولت الرجوع إلى الدار مرة أخرى إلا أن المسئولين عن الدار رفضوا بحجة أنها مطلقة

وأضافت بأنها وجدت نفسها في الشارع بدون مأوى لتتعرف علي شخص يدعي “علي” الذي حاول إقناعها لتذهب معه للإقامة في شقه خالته بمنطقة المجزر بالمنصورة لتجده و أصدقائه في الشقة في انتظارها ليتناوبو اغتصابها.

ولأهمية الواقعة تم تشكيل فريق بحث لسرعة ضبط المتهم الهارب والذي اتهمته الفتاة باغتصابها وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة قررت إحالتها للطب الشرعي لبيان تعرضها للاغتصاب من عدمه.


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