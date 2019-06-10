» عبور 41 سفينة قناة السويس وتداول 16 ببورسعيد

10 يونيو 2019 - 06:16 م

شهدت قناة السويس أمس عبور 41 سفينة، بحمولة 2.8 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين. وشهدت قافلة الشمال عبور 17 سفينة بحمولة مليون و200 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم هونج كونج CSCM VENUS، بحمولة 157 ألف طن. وعبرت 24 سفينة من اتجاه الجنوب، بحمولة مليون و600 ألف طن، كانت أكبر حمولة لناقلة البترول التى ترفع علم هونج كونج NEW CAESAR، بحمولة 170 ألف طن. وأعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي"، أن إجمالي حركة السفن، أمس، 16 سفينة. واستقبل ميناء شرق بورسعيد، 5 سفن حاويات، وغادرت الميناء سفينتان، ومتواجد على الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر دخول سفينتين. كما سجل ميناء غرب بورسعيد، مغادرة سفينة حاويات، ومتواجد علي الأرصفة سفينة بضائع عامة. كما استقبل ميناء دمياط 3 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة، وغادر 4 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، ليصبح إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة، بالإضافة إلى 24 سفينة بالمخطاف الخارجي. ووصل إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ البحر الأحمر 20 سفينة وتم تداول 42 شاحنة بضائع و33 سيارة حيث شملت حركة الواردات 28 شاحنة و32 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 14 شاحنة بضائع وسيارة