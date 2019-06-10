الصين تلتقي شركات تكنولوجيا أجنبية بعد حظر "هواوي"

10 يونيو 2019 - 06:06 م





استدعت الصين شركات تكنولوجيا عالمية لإجراء محادثات، بعدما حظرت الولايات المتحدة بيع التكنولوجيا إلى هواوي تكنولوجيز الصينية.

وإثر القرار الأمريكي، أعلنت بكين أنها ستصدر قائمة خاصة بها للكيانات الأجنبية "التي لا يعتمد عليها"، كما لمَّحت إلى أنها ستحد من إمدادات المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة.

وقال مصدر في مايكروسوفت الأمريكية لبرامج الكمبيوتر إن اجتماع الشركة مع المسؤولين الصينيين لم يتضمن تهديدًا مباشرًا، لكنهم أوضحوا للشركة أن الامتثال للحظر الأمريكي سيقود على الأرجح إلى تعقيدات لكل أطراف القطاع.

وأوردت صحيفة نيويورك تايمز أن شركات أخرى دعيت إلى الاجتماع، غدا وبعد غد، من بينها ديل تكنولوجيز لصناعة أجهزة الكمبيوتر (وهي أمريكية أيضًا)، وسامونج إلكترونيكس وإس.كيه هاينكس من كوريا الجنوبية، وآرم البريطانية لتصميم الرقائق التي أوقفت التوريد لهواوي الشهر الماضي.