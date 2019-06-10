  • الإثنين 10 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر08:06 م
بحث متقدم
حريق

صراخ وبكاء هستيري من فنانة شهيرة دمرت النيران شقتها

مكرم محمد أحمد

مكرم محمد أحمد: «صفقة القرن لن تمر»

سعود المعجب

قرار عاجل من النائب العام السعودي

ارتفاع درجات الحرارة

«الأرصاد»: ارتفاع في درجات الحرارة غدًا

صفاء الهاشم

صفاء الهاشم تتوعد المصريين بالكويت بهذا القانون

الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب

البرلمان يرفض طلبًا للنائب العام.. تعرف على السبب

اغتصاب زوجة أمين شرطة بعين شمس

تركت دار الأيتام فاستدرجها وأقام حفلة جنس جماعي عليها

السيسي

شاهد..«السيسي» يحسم الجدل حول اللاجئين بمصر

إبراهيم يسري: "داعش" مخطط أمريكى للحرب على الإسلام

مفارقة غريبة في آخر ما كتبه إبراهيم يسري قبل وفاته

الرئيس عبد الفتاح السيسي

توجيهات من السيسى بشأن الأمم الأفريقية

الشرطة البريطانية تعتقل رجلا لاتهامه بقتل 25 قطة

الصفحة الأخيرة

قطة
قطة

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

فيديو.. هجوم على السفير الأوكراني في لندن

#

اعتقال مؤسس موقع "ويكيليكس"

#

مصرع نجل رئيس المخابرات البريطانية

#

تأجيل محاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد

اعتقل رجل يبلغ من العمر 52 عامًا، لاتهامه بقتل 25 قطة في مدينة برايتون بالمملكة المتحدة، وذلك على خلفية نفوق قطة عثر عليها بجروح خطيرة.
ويأتي الاعتقال عقب تحقيق أجرته شرطة "ساسكس" خلال الأشهر 18 الماضية في مقتل ما لا يقل عن 25 قطة  وأصيب بعضها بجروح خطيرة، وفقا لجريدة "ديلى ميل".
وأجريت تحقيقات حول قاتل القطط فى المدينة خلال الفترات الماضية، حيث تم تفريغ الكاميرات فى المنطقة، ورؤية الرجل يحمل سلاحا فى مكان عام، وأفرج عنه بكفالة حتى 28 يونيو المقبل.
 وقال المحقق المفتش كريس طومسون: "لقد علمنا بموت القطط وأجرى الضباط تحقيقًا سريعًا لتحديد الموقف، بينما تم إطلاق سراح الرجل المعتقل بكفالة حيث تستمر التحقيقات، ونحن حريصون على تتبع الشاهد الذى نعتقد أنه قد يحمل معلومات حيوية لتحقيقنا".

تابع تومبسون قائلاً: "نحن نتفهم مدى الألم المحزن الذي خلفته هذه القطط لكل من المالكين والمنظمات المعنية برفاهية الحيوانات، ونحن مصممون على تحديد ما حدث لهم من أجل الحصول على إجابات لأصحابها".

وتجرى الشرطة تحقيقات موسعة في محاولة لتحديد هوية قاتل تلك القطط، حيث يعمل في شراكة مع خبير من الكلية البيطرية الملكية لتحديد أسباب القتل، بينما قامت أيضًا بمشاهدة كاميرات المراقبة، وتم الحصول على إفادات من أصحاب القطط.

يأتي التحقيق والاعتقال في برايتون بالمملكة المتحدة، بعد أن أغلقت الشرطة تحقيقًا في نفوق أكثر من 400 حالة في جميع أنحاء لندن، بينما ترى الشرطة أنه لا يوجد دليل قاطع حول وقوع جريمة، مشيرة أن الحالات يمكن أن تكون تمت من تصادم المركبات وهجمات الحيوانات البرية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. عمر بن عبد العزيز (17)

محمود سلطان

السودان.. إلى أين؟

فراج إسماعيل

5يونيو من حيدر باشا إلى(ابن أخته)

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» فتح باب القبول للدفعة التاسعة من المقبلين على الزواج
» تفاصيل اتصال بوتين و"بن زايد"
» طوارئ في شرم الشيخ.. استعدادًا للمنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد
» روسيا تتوعد بالصدام فى إدلب
» عبور 41 سفينة قناة السويس وتداول 16 ببورسعيد
» منتخب غينيا يصل برج العرب 14 يونيو لمواجهة الفراعنة وديًا
» الذهب يعاود الارتفاع ليسجل هذا الرقم
» القبض على رئيس باكستان الأسبق
» مقتل 6 مدنيين وإصابة 39 في قصف للنظام السوري وروسيا على إدلب
» «البورصة» تربح 10 مليارات جنيه
» "العصار" يلتقي وزير الدولة للصناعات العسكرية البيلاروسي

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • عشاء

    08:33 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»
نادي للكلاب
كومبارس
.
عفو رئاسي (أرشيفية)