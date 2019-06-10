مفارقة غريبة في آخر ما كتبه إبراهيم يسري قبل وفاته

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إبراهيم يسري: "داعش" مخطط أمريكى للحرب على الإسلام
إبراهيم يسري: "داعش" مخطط أمريكى للحرب على الإسلام

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وفاة

سفير سابق

إبراهيم يسري

مفارقة

توفي اليوم الاثنين، السفير السابق والمحامي بالنقض إبراهيم يسري، بعد صراع مع المرض طيلة الأشهر الماضية.

وقبل وفاته بحوالي 3 أيام، كتب مستعينًا بكلمات أغنية فريد الأطرش، احتفالاً بذكرى مولده وكأنه يودع نفسه:جئت يا يوم مولدي.. عدت أيها الشقي.. الصبا افلت من يدي.. وغزي الشيب مفرقي .. ليتك يا يوم مولدي.. كنت يوما بلا غد

كان آخر المناصب التي شغلها «يسري»، منصب مساعد وزير الخارجية للقانون الدولي والمعاهدات، كما شغل منصب سفير مصر لدى الجزائر.

لمعَ اسم «يسري» خلال حياته الدبلوماسية، عندما أقام دعوى لإلغاء تصدير الغاز لإسرائيل، تحت شعار «نهب إسرائيل للغاز المصري أشبه باحتلالها فلسطين».

حكمت محكمة القضاء الإداري ببطلان تصدير الغاز لإسرائيل ثم تم وقف الحكم وفي النهاية تم تعديله بحكم المحكمة الإدارية العليا بإلزام الحكومة بمراجعة أسعار تصدير الغاز وفق أسعار السوق العالمية وتأمين احتياجات السوق المحلية أولاً.

وعندما سُأل «يسري» فيما بعد عن رأيه في الحكم، قال خلال أحد الحوارات الصحفية: «لا أستطيع التعليق على الحكم القضائى، لأنه يعد عنوان الحقيقة، ولابد علينا جميعاً أن نتقبله، ولكننى كمواطن مصرى شعرت باستياء شديد وبحزن عميق، لأنه كان لابد من وقف هذا النزيف من الأموال المهدرة، فبدلاً من أن نقترض من الدول الأخرى، كان من الممكن أن نستغل ثرواتنا الطبيعية ولا نهدرها بهذا الشكل».

لم تتوقف دعوات «يسري» المثيرة للجدل عند ذلك الحد، إذ أقام دعاوى أخرى لفتح الشوارع المحيطة بمنزل السفير الإسرائيلي بالمعادي وحول السفارة الأمريكية بجاردن سيتي، وللسماح بمسيرات المساعدة الإنسانية لغزة بالوصول إلى معبر رفح، ولمنع إقامة السور الفولاذي لحصار غزة، ولمنع إغلاق معبر رفح.

بعد صراعٍ طويل مع القضايا السياسية والحياة والمرض، رحل إبراهيم يسري، اليوم الاثنين، عن عمر ناهز 89 عامًا.

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