وزير الإسكان يلتقى ممثلى بنك التنمية الأفريقى

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عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع ممثلى بنك التنمية الأفريقى، لمناقشة المشروعات المهمة التى يجرى التعاون بشأنها بين الجانبين.

وأوضح الجزار، أنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف مشروع محطة معالجة الصرف الصحى بأبورواش، والتى يتم تمويلها بقيمة 150 مليون دولار، وبلغت نسبة تنفيذها 11 %، ومشروع دراسة جدوى معالجة الحمأة الناتجة من محطة معالجة الصرف الصحى بأبورواش، والذى يتم تمويله بمنحة لا ترد قيمتها 600 ألف دولار، وتم توقيع اتفاقية بشأن المشروع فى شهر مارس الماضى، وجارٍ استكمال الإجراءات.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه تم مناقشة آلية التعاون بين الوزارة والبنك فى المرحلة القادمة، حيث أبدى ممثلو بنك التنمية الأفريقى استعداد البنك للتعاون مع وزارة الإسكان فى دعم مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وكذا فى تنفيذ مشروعات تطوير المناطق العشوائية، كما أبدوا اهتمام البنك بالمشاركة فى المشروع القومى لصرف صحى القرى بمحافظات الصعيد، على أن تكون البداية فى محافظة الأقصر، والتى يجرى حالياً إنهاء الإجراءات الخاصة بالاتفاقية المُقترحة بشأنها.

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